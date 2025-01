CONSOMMATION: Le chef de l’État préconise un approvisionnement correct des marchés en produits alimentaires

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de lutter contre toute spéculation sur les prix et d’approvisionner correctement les marchés en denrées et produits de consommation courante.

‘’Le chef de l’État a rappelé au gouvernement l’urgence de restructurer les systèmes d’approvisionnement du pays en produits alimentaires et en hydrocarbures, tout en tenant compte notamment du statut récent de pays producteur de pétrole et de gaz du Sénégal’’, annonce le communiqué du Conseil des ministres. ‘’Le président de la République est revenu sur la gestion préventive des approvisionnements du pays et de la stabilité des prix des produits de consommation courante dans le contexte des débuts prochains du ramadan et du carême’’, rapporte le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

Ces deux évènements sont des périodes ‘’de grande ferveur religieuse’’ et ‘’de forte consommation de denrées et de produits de première nécessité (riz, sucre, huile, lait, farine, pain, etc.)’’, ajoute M. Sarré en citant le chef de l’État. Dès lors, Bassirou Diomaye Faye ‘’a demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce de lutter contre toute rétention des stocks et spéculation sur les prix des produits, de mobiliser tous les moyens nécessaires à l’approvisionnement suffisant et correct des marchés en denrées et produits de consommation courante, selon les prix fixés des produits homologués’’.

Il a invité aussi le ministre de l’Industrie et du Commerce, le secrétaire d’État chargé des PME/PMI aussi, d’intensifier la promotion du ‘’consommer local’’ en impliquant les industries alimentaires. Il faut, pour y arriver, une ‘’accélération de l’exécution des projets et initiatives de transformation […] de la production nationale’’, note Amadou Moustapha Sarré en citant le président de la République.

’Le chef de l’État a rappelé au gouvernement l’urgence de restructurer les systèmes d’approvisionnement du pays en produits alimentaires et en hydrocarbures, tout en tenant compte notamment du statut récent de pays producteur de pétrole et de gaz du Sénégal’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.