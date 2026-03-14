Corniche : Le vendeur de brochette vendait de la viande de chat

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Un ressortissant étranger de 26 ans, J. A. Godwin, a été arrêté puis déféré au Parquet par le commissariat du Point E pour vente de viande impropre à la consommation, mise en danger de la santé publique, vagabondage et séjour irrégulier.

Les faits se sont déroulés le 12 mars, vers 14 heures, sur la Corniche-Ouest, relaie Libération. Intrigué par les allers-retours quotidiens du suspect vers les rochers avec un sac, un témoin l’a suivi discrètement et l’a surpris en train d’égorger un chat avec un tesson de bouteille, tandis qu’un second animal, déjà tué, gisait à ses côtés.

L’alerte a immédiatement été donnée à un policier présent sur les lieux. L’enquête a révélé que Godwin préparait régulièrement des brochettes qu’il vendait aux passants et usagers de la Corniche-Ouest. Le policier qui l’a interpellé a d’ailleurs confirmé avoir déjà acheté ses brochettes.

Lors de son interrogatoire, complète la même source, Godwin a reconnu les faits mais a soutenu que la viande était destinée uniquement à sa consommation personnelle ; une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs au regard des témoignages attestant de son activité de vendeur ambulant.