Crédit pour la Bnde: 10 milliards pour le financement des Tpme

Selon un communiqué de la Bnde, , l’objectif est « de favoriser l’accès au financement direct et indirect des TPME à travers le Sénégal ». De façon détaillée, trois objectifs spécifiques sont ainsi visés. Il s’agit de « faciliter l’octroi de crédits à l’investissement en faveur des TPME pour des projets à forts impacts sociaux-économiques et environnementaux ; améliorer l’inclusion financière, en particulier des femmes, par la stimulation et le financement du secteur des Systèmes financiers décentralisés (SFD) notamment en milieu rural ; renforcer les capacités de la BNDE et consolider sa position de banque publique inclusive ».