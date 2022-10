Cybercriminalité: Le ministre de l’intérieur français Gérald Darmanin attendu à Dakar

Le ministre français de l’intérieur, Gérald Darmanin, sera au Sénégal le 27 octobre prochain. Selon les informations recueillies, il sera reçu dans la capitale pour discuter de la coopération sécuritaire et de la migration mais sur la Cybercriminalité.

Gérald Darmanin va rencontrer son homologue Sénégalais, Antoine Félix Diome et le Premier ministre Amadou Ba. Au menu de leurs discussions, l’on signale qu’il sera question de plusieurs thématiques, notamment d’ordre sécuritaire, plus particulièrement la coopération entre le Sénégal et la France en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il faut rappeler qu’entre les deux pays, la coopération sécuritaire est au beau fixe. Courant mars 2017, le ministère français de l’Intérieur avait déjà détaché l’un de ses experts en cyber sécurité à Dakar, pour des séances de travail avec la police judiciaire

sénégalaise.

Sur une durée de quatre (4) ans, la France a décidé d’aider notre pays à mettre sur pied la plateforme de lutte contre la cybercriminalité et renforcer les capacités de l’unité spécialisée, composée d’une quinzaine de personnes et qui a déjà planché sur ces questions, particulièrement celle de la radicalisation religieuse en ligne.

A signaler que cet expert a été le troisième Français détaché auprès du ministère Sénégalais de l’Intérieur, le premier travaillant à la direction dudit ministère, le second, à la police aux frontières.

Mamadou SALL