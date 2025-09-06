« Dakar métropole 2050 » : La mise au point de la Direction générale de la construction et de l’habitat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Direction générale de la construction et de l’habitat du Sénégal réagit à l’article publié par le magazine Jeune Afrique dans son édition du 4 septembre 2025, concernant les informations publiées sur le projet « Dakar Métropole » dont le budget, selon JA, est chiffré à quelque 30 milliards d’euros. In extenso le communiqué :

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DU SÉNÉGAL

Objet : Mise au point concernant les informations publiées sur le projet « Dakar Métropole »

Dakar, le 05 Septembre 2025

Une note conceptuelle interne et préliminaire relative aux réflexions sur l’avenir de Dakar.

Tout en saluant l’intérêt légitime porté à la vision du gouvernement pour la capitale, il est impératif d’apporter les plus expresses réserves et les correctifs nécessaires sur les informations avancées, qui ne reposent pas sur une base officielle et validée.

La Direction Générale de la construction et de l’habitat tient à préciser avec la plus grande fermeté que le document cité est un document de travail interne, provisoire et purement exploratoire.

Il s’agit d’une note conceptuelle précoce, élaborée dans le cadre de la phase de réflexion stratégique. Ce document n’a fait l’objet d’aucune validation de la part des plus hautes autorités de l’État et ne saurait donc être considéré comme le reflet de la position définitive du gouvernement.

Par conséquent, les chiffres de financement mentionnés (27,5 à 30,5 milliards d’euros) ainsi que les détails opérationnels spécifiques, tels que la prétendue délocalisation du Port autonome de Dakar, sont purement hypothétiques et indicatifs. Ils relèvent de scénarios d’études et non d’une décision arrêtée.

Le gouvernement, sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko, est effectivement engagé dans une réflexion ambitieuse et novatrice pour faire de Dakar une métropole moderne, inclusive et résiliente . Cependant, la méthodologie de ce projet structurant sera impérativement participative, transparente et progressive.

La Direction générale de la construction et de l’habitat regrette la divulgation prématurée et l’exploitation d’un document interne, qui est susceptible de créer des confusions .

Nous invitons par conséquent la presse et le public à s’en remettre exclusivement aux canaux de communication officiels du gouvernement pour toute information relative au projet « Dakar Métropole ».

La Direction Générale de la construction et de l’habitat réaffirme son engagement à travailler dans la rigueur et la transparence pour la réussite de ce projet de transformation capitale pour notre pays.