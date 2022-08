Dalifort : 2 dealers arrêtés avec 2 kg de yamba

La traque aux malfrats a encore fait mouche dans la banlieue dakaroise. Les hommes de l’ombre du commissaire Mame Arona Ba de Pikine ont interpellé, dimanche dernier, vers 18h, à Dalifort, deux individus en possession de chanvre indien. Tout est parti d’une dénonciation anonyme relative à la consommation et au trafic de l’herbe par des jeunes du quartier, qui squattent les alentours du terrain de basketball de la localité. Ainsi, les limiers débarquent et appréhendent les deux individus, qui avaient planqué quatre cornets sous les bancs publics.

Les deux mis en cause se nomment A. T. Sow et I. Diallo. Mais, informés que Sow a l’habitude de garder de la drogue chez lui, les flics se rendent avec lui à son domicile et découvrent dans sa chambre deux camelotes de deux kilogrammes de chanvre indien à la pesée. Sow revendique la paternité de l’herbe et déclare l’avoir acquise à Diaobé à 50.000 F dans le but de la vendre à Dalifort. Quant au nommé Diallo, il a rejeté toute implication dans le trafic de l’herbe, même s’il est considéré comme le compère du dealer Sow. Tous les deux sont placés en garde à vue. La drogue scellée pour les besoins de l’enquête préliminaire de police.