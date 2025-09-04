Uploader By Gse7en
Dame Amar et Cie déférés

4 septembre 2025 Faits divers

Dame Amar et quatre autres suspects seront déférés au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar pour association de malfaiteurs, détention de drogue, blanchiment de capitaux et tentative de corruption.

Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025, vers 00h30, la Brigade régionale des stupéfiants de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a interpellé cinq individus dans un appartement au Plateau, à Dakar, lors d’une soirée « trap » dédiée à la consommation de drogue. Les suspects sont Dame Amar (35 ans, se présentant comme Directeur Général de Transport Amar), Maalaoui Ghita (25 ans, ressortissante marocaine se disant médecin-dentiste), Ibra Gueye (39 ans, présumé garde rapproché), Serigne Saliou Fall (39 ans, se présentant comme masseur) et Meissa Ngom Ndiaye (46 ans, chauffeur). La perquisition a permis de saisir 100 g de chanvre indien « skunk », 10 g de haschisch, un joint, un broyeur, neuf téléphones portables, des bijoux en or et quatre véhicules de luxe (Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Nissan).


Dame Amar, déjà condamné en 2021 à six mois de prison ferme dans l’affaire Hiba Thiam pour détention de drogue et non-assistance à personne en danger, est de nouveau impliqué dans un scandale lié aux stupéfiants.

