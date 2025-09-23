Dame Amar trempé dans une affaire de vente de véhicules

Partager Facebook

Condamné le mercredi 10 septembre 2025 à un mois ferme et à une amende de 150 000 francs CFA pour détention et usage de drogue, mais également pour corruption après avoir tenté de monnayer sa liberté contre 2 millions de francs CFA, Dame Amar se retrouve au cœur d’un nouveau feuilleton judiciaire. Le chef d’entreprise a été extrait hier lundi de sa cellule de la prison de Rebeuss par des policiers.

À l’issue de son audition en présence de son avocat Me Dasylva, Dame Amar a été placé en garde à vue pour escroquerie et injures non publiques commises via un système de communication électronique, selon des informations exclusives de Seneweb. Il vient d’être déféré ce mardi matin au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar.

L’affaire débute lorsque Dame Amar, alors en séjour à Dubaï, propose à S. M. Guèye la vente d’un véhicule de marque Cadillac Escalade. Les deux hommes s’accordent sur les modalités de la transaction, et l’acheteur verse une avance substantielle d’un million de francs CFA pour sécuriser l’achat. Cependant, après avoir encaissé l’acompte, le vendeur présumé change totalement d’attitude. Au lieu d’honorer son engagement, Dame Amar revend le véhicule à un autre acquéreur, laissant le premier acheteur dans l’embarras, d’après l’enquête.

Constatant qu’il ne recevait pas le véhicule promis, S. M. Guèye tente de joindre Dame Amar par téléphone pour obtenir des explications et réclamer le remboursement de son avance. La réaction du suspect est pour le moins surprenante : non seulement il refuse catégoriquement de rembourser la somme, mais il se lance dans des injures à l’encontre de sa victime via l’application WhatsApp, d’après les éléments de l’enquête. Ces messages injurieux, envoyés par le biais d’un système de communication électronique, constituent un délit supplémentaire qui vient s’ajouter à l’escroquerie principale.

Face à cette situation, le vendeur de véhicules S. M. Guèye n’a eu d’autre choix que de déposer une plainte à la police. Les investigations menées ont permis de rassembler les éléments nécessaires pour établir la matérialité des faits reprochés à Dame Amar, notamment grâce aux échanges WhatsApp conservés par la victime.

Extrait hier de la prison, Dame Amar a été interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. C’est dans les locaux de la police qu’il a remboursé au plaignant la somme d’un million de francs CFA par le biais de ses proches. Malgré ce remboursement, le mis en cause vient d’être présenté au procureur de la République, et il risque un nouveau mandat de dépôt. Au cas contraire, Dame Amar retournera en prison pour purger le reste de sa peine.