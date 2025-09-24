De fortes pluies annoncées par l’Anacim

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié son bulletin couvrant la période du 23 septembre à 21h au 24 septembre à 21h. Elle annonce une nuit pluvieuse sur une large partie du territoire national.

D’après les prévisions, des pluies accompagnées d’orages sont attendues :

Au Sud : Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou

Au Centre : Kaolack, Thiès, Fatick, Diourbel, Linguère, Louga et probablement Dakar

À l’Est : Matam, Bakel et Tambacounda

Au Nord : Saint-Louis

À Podor, le risque de précipitations reste plus faible.

Pour la journée du mercredi 24 septembre, des averses et orages pourraient encore intéresser l’Ouest et le Centre du pays, tandis qu’ailleurs le ciel restera globalement nuageux avec de petites pluies localisées par moments.