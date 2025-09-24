Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
91283800 64201967

De fortes pluies annoncées par l’Anacim

24 septembre 2025 Société

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié son bulletin couvrant la période du 23 septembre à 21h au 24 septembre à 21h. Elle annonce une nuit pluvieuse sur une large partie du territoire national.

D’après les prévisions, des pluies accompagnées d’orages sont attendues :

Au Sud : Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou

Au Centre : Kaolack, Thiès, Fatick, Diourbel, Linguère, Louga et probablement Dakar

À l’Est : Matam, Bakel et Tambacounda

Au Nord : Saint-Louis

À Podor, le risque de précipitations reste plus faible.


Pour la journée du mercredi 24 septembre, des averses et orages pourraient encore intéresser l’Ouest et le Centre du pays, tandis qu’ailleurs le ciel restera globalement nuageux avec de petites pluies localisées par moments.

Tags

Vérifier aussi

WELL MPOX QUESTIONS1 hcqt superJumbo

Le Sénégal enregistre un nouveau cas de variole du singe

Un nouveau cas de variole du singe vient d’être détecté au Sénégal L’annonce a été …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved