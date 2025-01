Debut de l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal : Pourquoi les prix du carburant restent-ils toujours élevés ?

Partager Facebook

Le Sénégal a intégré le groupe des pays producteurs d’hydrocarbures avec l’extraction du pétrole du champ de Sangomar, un projet initié par la compagnie australienne Woodside Energy. Cependant, sept mois après ce grand tournant, un paradoxe persiste : le carburant reste l’un des plus chers du continent africain. Pourquoi cette situation persiste-t-elle ?

La flambée des prix à la pompe impacte directement les marges bénéficiaires des professionnels du transport. Nombre d’entre eux constatent une grande différence avec les années précédentes, lorsque les tarifs étaient bien plus abordables. Le gaz et le pétrole ont commencé à être exploités au Sénégal mais des conducteurs de Taxi souhaitent que les tarifs du carburant soient revus à la baisse. Il y a de nombreuses stations-service dans ce pays, mais auparavant, avec 6 000 ou 10 000 FCFA de carburant, on pouvait aller beaucoup plus loin. Aujourd’hui, ce montant ne permet presque plus rien », déplore un chauffeur de taxi. Ce paradoxe est difficile à ignorer : comment un pays qui exploite ses propres ressources pétrolières et gazières peut-il continuer à imposer de tels prix à ses citoyens ?

Alioune Ndiaye, écrivain et expert en développement international, offre un éclairage dans son ouvrage Les fondamentaux du gaz et du pétrole au Sénégal. Selon lui, une gestion stratégique des revenus issus des hydrocarbures pourrait alléger le fardeau sur les ménages. « Il faut comprendre que nous n’avons pas encore maîtrisé l’ensemble du processus. Récemment, on a annoncé une production de 100 000 barils par jour. Mais il est essentiel de noter qu’il ne s’agit pas encore de pétrole raffiné, qui est celui que nous utilisons directement. Au fur et à mesure, les installations nécessaires seront mises en place et cela aura un impact positif sur les consommateurs. La population doit être informée de cette réalité », explique M. Ndiaye.

Pour l’instant, l’impact de l’exploitation pétrolière et gazière reste faible dans le quotidien des Sénégalais. Cependant, avec des stratégies bien définies et une gestion optimisée de ces ressources naturelles, le Sénégal pourrait transformer cette richesse en levier pour améliorer les conditions de vie de ses citoyens.

Source: Leral