Décès de Khalima Gadji, dite Marième Diall

27 janvier 2026 People

Mauvaise nouvelle pour le théâtre sénégalais. Le Sénégal perd une grande figure de la scène artistique. Khalima Gadji, dite Marième Diall, nous a quittés. Une immense perte pour le théâtre sénégalais et pour la culture nationale. Nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au monde artistique.

