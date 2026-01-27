Décès de Khalima Gadji, dite Marième Diall

Mauvaise nouvelle pour le théâtre sénégalais. Le Sénégal perd une grande figure de la scène artistique. Khalima Gadji, dite Marième Diall, nous a quittés. Une immense perte pour le théâtre sénégalais et pour la culture nationale. Nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au monde artistique.
