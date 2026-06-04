Décès de la journaliste de Sud Fm Mame Diarra Dasylva

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Le monde des médias sénégalais est en deuil. La journaliste Mame Diarra Dasylva s’est éteinte dans la nuit de mercredi à jeudi des suites d’une maladie, laissant derrière elle le souvenir d’une professionnelle passionnée, appréciée tant par ses confrères que par les auditeurs.

Journaliste à Sud FM, Mame Diarra Dasylva s’était distinguée par sa maîtrise de l’antenne et sa capacité à aborder avec aisance des sujets variés. Joviale, ouverte aux échanges et profondément attachée à son métier, elle incarnait une génération de journalistes soucieux de maintenir un lien de proximité avec leur public.

À l’intérieur de la rédaction comme auprès des auditeurs, elle avait su gagner une estime particulière. Très ému à l’antenne, son confrère Maodo Faye, annonçant la triste nouvelle, a rappelé ce matin l’attachement que lui portaient les fidèles de la radio, nombreux à demander régulièrement de ses nouvelles et à lui transmettre leurs salutations à travers ses collègues.

Son professionnalisme et son sens de la communication ont marqué les esprits. Son émission consacrée à la santé demeure l’un des rendez-vous radiophoniques qui ont contribué à asseoir sa notoriété auprès du public.