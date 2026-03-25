Décès de l’influenceuse enceinte de sept mois : son mari arrêté

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Khady Sow, influenceuse active dans le commerce de bijoux en ligne et enceinte de sept mois, est décédée brutalement, à la veille de la Korité. Dans son édition de ce mercredi 25 mars, L’Observateur informe que les premiers résultats de l’autopsie, jugés « explosifs », ont conduit le commissariat central de Guédiawaye à ouvrir une enquête criminelle.

L’étau se resserre désormais autour du cercle familial. Le mari de la victime, M. Seck, a été convoqué puis placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, avance la même source. Dans la foulée, indique le quotidien du Groupe futurs médias, une « perquisition choc » a été menée au domicile conjugal, permettant aux enquêteurs de saisir les deux téléphones portables de la défunte. Ces appareils font désormais l’objet d’une « exploitation minutieuse » afin de reconstituer ses dernières heures et de vérifier la thèse du malaise avancée par l’époux.

Plusieurs zones d’ombre continuent toutefois de troubler les proches, qui s’étonnent de la célérité avec laquelle la dépouille a été transférée à l’hôpital Roi Baudouin, « avant même l’arrivée du père et des proches ». Un membre de la famille confie d’ailleurs son incompréhension : « Ce qui intrigue, c’est que le corps a été évacué par son mari avant que son père ne puisse arriver. » D’autant que, selon l’interlocuteur du journal, Khady Sow ne souffrait d’aucune pathologie connue et avait passé une soirée ordinaire, préparant le dîner et échangeant longuement au téléphone avec sa mère jusque tard dans la nuit.