Déguerpissement au marché HLM: Les marchands ambulants disent niet au maire de la commune

Depuis quelques temps, les marchands ambulants du marché HLM sont ciblés par la mairie de la commune. Très remontés, des bandes rouges autour de leurs têtes, ils dénoncent les agissements du maire et bandent les muscles. Face à la presse, hier, les marchands disent qu’ils ne se laisseront pas faire et n’excluent pas de dialoguer afin qu’un terrain d’entente puisse être trouvé.

‘’C’est juste un manque de concertation et de dialogue. Une chose qu’on dénonce. C’est ça qu’on veut dénoncer. Car une à deux reprises on est allé à la maire pour essayer de parler au maire et rien on n’a aucun gain de cause’’, a souligné la porte-parole du jour Fatou Sow dit Mère Sowa. Malgré la gravité de leur ils disent de ne pas vouloir d’un rapport de force, mais seulement un dialogue entre eux et le maire de la commune. ‘’Mr c’est à vous qu’on adresse la parole on ne compte pas quitter ici tant qu’une solution n’est trouvée. Il faut qu’on s’asseye autour d’une table pour un dialogue gagnant – gagnant’’ a fait savoir la porte-parole du jour.

Portant tous des bandeaux rouges à leur tête et criant ‘’Douniou Fi diouk’’ les marchands ambulants ont interpelé le chef de l’Etat pour qu’il leurs aide avant que la situation se dégénère. ‘’On interpelle le président de la République pour qu’il nous aide parce que ni la situation ni le contexte ne nous favorables. Actuellement, regardez ici combien de milliers de personnes travaillent ici par jour, des pères de famille, des mères de famille, des soutiens de famille et tu viens un bon jour pour leur dire de déguerpir en raison de quoi. Donc cet appel est adressé au chef de l’Etat pour au moins qu’il nous vienne en aide, parce que nous les marchands ambulants nous constituons le secteur informel. Et on est fatigué et cela ne date pas d’aujourd’hui on a subi plusieurs déguerpissements depuis 2015’’, fustigé Fatou Sow.

Et d’ajouter qu’ils n’ont reçu aucune explication, à part une sommation qui leur demande de quitter les lieux ce vendredi 28 octobre 2022, mais il faut que le maire sache que qu’ils ne se laisseront pas faire ils battront corps et âmes pour garder leurs places au marché car c’est leur seul gagne pains.

La Plateforme des associations du secteur informel

La PASI est venu en aide en leurs confrères et ils disent pour le secteur informel du Sénégal. ‘’Nous sommes ici aujourd’hui pour venir en appoint les marchands ambulants du marché HLM. ‘’Cette plateforme a été créée pour venir en aide tout le secteur informel sénégalais qui en aura besoin. Dans ce cas on fait appel au chef de l’état, car les jeunes qui se trouvent au marché hlm ont reçu une sommation pour les libérer les lieux dans les plus brefs délais de la part du maire de la commune. Et ce n’est pas comme ça que ça doit se passer. Le maire doit tout d’abord d’accepter de s’assoir autour d’une table pour trouver des solutions plus appropriées que le déguerpissement, s’il en a au lieu de décider pousser tous ces jeunes dans la rue’’, a indiqué Cheikh Gawane Wade.

‘’Une chose qu’on ne laissera pas faire, a-t-il fustigé, car ces jeunes ont besoin de travailler et c’est ici que se trouve leur gagne pains. Nous la PASI on est ouvert pour un dialogue avec l’état pour trouver un terrain d’entente. On ne veut pas de coup de force on veut juste s’assoir autour d’une table pour en discuter et trouver des solutions’’. Et d’affirmer, qu’ils des solutions et ils pensent qu’eux aussi ils en ont, donc il est tant que cette jeunesse soit prise en compte. ‘’Si on fait cet appel est qu’on ne veut pas que la situation se dégénère car il que des jeunes ici qui sont déterminés et qui n’accepteront jamais de se laisser faire’’, a-t-il conclu.

MADA NDIAYE