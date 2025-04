Démission de Mgr Ernest SAMBOU: Mgr Augustin Simmel Ndiaye nommé nouvel évêque de St Louis par le Pape François

Partager Facebook

La région de St Louis vient d’avoir un nouvel évêque en la personne de Mgr Augustin Simmel Ndiaye. Selon les informations livrées par l’église catholique, il est un canoniste expérimenté à la tête du diocèse.

Âgé de 64 ans, Mgr Augustin Simmel Ndiaye est une figure bien connue de l’Église sénégalaise. Né le 2 janvier 1959 à Fadiouth, une localité de la région de Thiès réputée pour sa communauté chrétienne dynamique, il a été ordonné prêtre le 9 avril 1983 après des études de philosophie et de théologie au Grand Séminaire Interdiocésain François Libermann de Sébikotane, près de Dakar. En effet, le pape François a nommé ce dernier comme nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis au Sénégal. « Cette nomination fait suite à l’acceptation par le Saint-Père de la démission pour raison d’âge de Mgr Ernest Sambou, qui dirigeait jusqu’à présent ce diocèse du nord du pays », lit-on dans le communiqué Papal.

Docteur en droit canonique de l’Université Pontificale Urbanienne de Rome, Mgr Ndiaye a occupé plusieurs postes d’importance au sein de l’Église sénégalaise et ouest-africaine. Et la note de poursuivre : « Avant sa nomination comme évêque, il exerçait depuis 2020 la fonction de recteur de l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO) à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Le parcours ecclésiastique de Mgr Ndiaye est marqué par une grande diversité de responsabilités. Il a notamment été vicaire à la Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar (1983-1988), puis curé de cette même cathédrale (2005-2014). Son engagement dans la formation des futurs prêtres s’est manifesté à travers ses fonctions de professeur de droit canonique (1992-2014) puis de recteur (1998-2005) au Grand Séminaire François Libermann. »

Sa présidence de l’Union du Clergé Sénégalais (1996-1999) et son rôle au sein du tribunal interdiocésain de Thiès attestent également de ses compétences juridiques et de sa connaissance approfondie des réalités ecclésiales locales. Le diocèse de Saint-Louis, érigé en 1966, est l’un des sept diocèses du Sénégal. Situé dans le nord du pays, il couvre les régions administratives de Saint-Louis, Louga et une partie de Matam. Ancien comptoir colonial français et première capitale du Sénégal, Saint-Louis possède un important patrimoine religieux, dont la cathédrale construite en 1828. Mgr Ernest Sambou, qui dirigeait jusqu’à présent ce diocèse, a été nommé en 2003.

Fort de son expérience universitaire et pastorale, Mgr Augustin Simmel Ndiaye apporte sûrement avec lui une vision à la fois ancrée dans la tradition catholique et ouverte aux enjeux contemporains. La date de son installation canonique comme évêque de Saint-Louis sera communiquée ultérieurement.

MOMAR CISSE