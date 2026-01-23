Des extraits de naissance vendus à 30000 FCFA à des étrangers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un vaste réseau de fabrication de faux documents d’état civil a été démantelé à la mairie de Marsassoum, dans la région de Sédhiou. L’enquête, déclenchée à la suite de l’arrestation à Dakar d’une ressortissante bissau-guinéenne, a révélé un système de corruption bien structuré impliquant quatre personnes, dont la responsable même du centre d’état civil, souffle L’Observateur dans son édition de ce vendredi 23 janvier.

L’affaire débute en novembre dernier, détaille la même source, lorsque la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) interpelle N.A. Mendes. Cette dernière tentait d’obtenir une carte nationale d’identité sénégalaise en présentant un extrait de naissance frauduleux. Confrontée aux enquêteurs, elle passe aux aveux, permettant à la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de remonter une filière organisée reliant Dakar, Ziguinchor et Marsassoum.

Selon le mode opératoire, chaque faux extrait de naissance était cédé au prix de 30 000 FCFA. La somme était ensuite répartie entre les différents maillons : 15 000 F CFA pour le fabricant du document, le reste étant partagé entre les intermédiaires, parmi lesquels un agent de sécurité de proximité affecté aux Eaux et Forêts, un comptable matière du lycée de Marsassoum, M. Sané, et un membre de la famille Mendes.

Au centre de la manœuvre, M. Sylla, dite Ndioma Sylla, responsable du service de l’état civil, a confessé avoir exploité d’anciens registres comportant des pages vierges pour y inscrire frauduleusement de nouvelles identités, conférant ainsi une apparence légale aux extraits de naissance délivrés.

Plusieurs registres d’état civil ont été saisis et placés sous scellés à titre de preuves. Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue pour faux et usage de faux, complicité, obtention indue de documents d’identité et association de malfaiteurs. Tandis que les enquêteurs s’emploient à évaluer l’ampleur réelle de ce trafic, le dossier doit être transmis ce jour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sédhiou, d’après le quotidien du Groupe futurs médias.