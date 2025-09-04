Des faux billets saisis aux Parcelles Assainies

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) (Dakar) a interpellé, le 1ᵉʳ septembre, un individu à la plage de l’Unité 15 pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal, a annoncé la Police nationale ce jeudi 4 septembre sur sa page Facebook.

Selon la note publiée, le mis en cause s’est présenté, le 31 août 2025, dans une boutique pour acheter deux boîtes de conserve (corne de bœuf) à 750 F CFA l’unité, soit un total de 1 500 F CFA. Il a remis au boutiquier un faux billet de 10 000 F CFA. Ce dernier lui a rendu 8 500 F CFA de monnaie. La victime, M. Salif DIOP, s’est rendu compte de la contrefaçon lorsqu’il a tenté d’échanger le billet de 10 000 F CFA contre deux billets de 5 000 F CFA chez un vendeur de café situé en face de sa boutique.

Ce dernier lui a alors conseillé de vérifier l’authenticité du billet, rapporte la Police nationale. Saisie de l’affaire, les limiers du commissariat de l’Unité 15 ont procédé à l’interpellation de l’individu, qui avait en sa possession huit (8) autres billets de 10 000 F CFA, en plus de celui remis au plaignant, soit un total de 90 000 F CFA en faux billets.

Lors de son interrogatoire, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a affirmé que les billets lui avaient été remis lors de la vente de son téléphone à Grand Yoff, précise le communiqué de la Police. « Après réquisition, la BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) a confirmé que les billets étaient effectivement faux », ajoute la même source qui indique que le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.