Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
habib diop lobs

Des menaces de pousuites judiciaires contre L’OBS

15 octobre 2025 Société

Le directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR), Mamadou Abib Diop, a formellement démenti les informations publiées par L’Observateur. Selon lui, il n’a jamais été auditionné par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une enquête menée par le Pool judiciaire financier (PJF).

Dans une publication sur sa page Facebook, M. Diop précise que l’affaire évoquée remonte à 2020 et n’a aucun lien avec le périmètre mentionné par le journal.

« Je comprends davantage la nécessité de boycotter certains groupes de presse. Il s’agit d’une affaire qui date de 2020, n’ayant rien à voir avec le périmètre spécifié, et je n’ai jamais été entendu par la DIC contrairement aux dires de L’Obs. La direction générale a simplement dépêché le département juridique pour remettre les documents concernés », a-t-il écrit.

Le patron de la SAR indique par ailleurs qu’un journaliste de ce quotidien l’a contacté la veille, sans toutefois lui donner de détails sur l’article à paraître. « Je lui ai précisé qu’il s’agissait d’une affaire datant de 2020 », souligne-t-il.


Mamadou Abib Diop conclut en affirmant que la SAR se réserve le droit d’ester en justice contre L’Observateur

Tags

Vérifier aussi

telechargement

Sacré-Cœur 3 : Un salon de massage « body body » démantelé

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de prostitution déguisée …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved