Des pluies et des orages au Sénégal ce lundi et mardi

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal a émis son bulletin météorologique n°258 le 15 septembre 2025. Selon les prévisions de l’ANACIM, valables de très courte échéance, des manifestations pluvio-orageuses sont attendues au cours de cet après-midi et dans la nuit sur plusieurs localités du pays. Ces prévisions concernent l’Est du Sénégal, notamment Bakel et Tambacounda, le Sud avec Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, ainsi que le Nord-Est, incluant Kanel et Ranérou. Plus tard, des pluies sont également prévues dans les régions du Centre-Sud, à savoir Fatick et Kaolack, et du Centre-Ouest, englobant Diourbel, Thiès et Dakar. Des pluies isolées pourraient par ailleurs être observées dans le Nord du pays, notamment à Matam et Podor.

Demain matin, l’instabilité persistera sur la façade Ouest, où des pluies intermittentes, d’intensité variable, sont prévues. En raison de ces précipitations, les températures seront en baisse, notamment dans les localités de l’Est et du Sud. Les températures maximales oscilleront entre 29°C à Bakel et 31°C ailleurs. La visibilité restera globalement bonne sur l’ensemble du territoire. Les vents dominants souffleront du secteur Nord-Ouest à Sud, avec une intensité faible à modérée sur l’ensemble du pays.

L’ANACIM a également fourni des informations détaillées par région. À Thiès, des pluies sont prévues avec des températures entre 26°C et 32°C. À Mbour, même prévision avec des températures entre 25°C et 33°C. À Saint-Louis, des passages nuageux sont attendus, des températures entre 27°C et 34°C. À Louga, passages nuageux également, avec des températures entre 26°C et 36°C. Podor pourrait connaître des pluies isolées, avec des températures entre 27°C et 38°C. À Linguère, des pluies sont prévues avec des températures entre 25°C et 34°C.

Pour Diourbel, des pluies sont attendues, avec des températures entre 25°C et 34°C. À Kaffrine, des orages et pluies sont prévus, avec des températures entre 26°C et 32°C. À Fatick, orages et pluies également, avec des températures entre 22°C et 33°C. À Kaolack, orages et pluies, avec des températures entre 25°C et 34°C. À Tambacounda, orages et pluies, avec des températures entre 24°C et 32°C. À Matam, des pluies isolées sont prévues, avec des températures entre 27°C et 34°C.

À Kédougou, des orages et pluies sont attendus, avec des températures entre 23°C et 31°C. À Kolda, orages et pluies, avec des températures entre 24°C et 31°C. À Ziguinchor, orages et pluies, avec des températures entre 24°C et 31°C. À Sédhiou, orages et pluies, avec des températures entre 24°C et 32°C. Enfin, à Cap Skirring, temps chaud avec des températures entre 25°C et 31°C.

Ces informations ont été lues sur le site de nos confrères de l’ANACIM et sont basées uniquement sur les données officielles fournies par l’agence. L’ANACIM met en garde contre les précipitations attendues par endroits et recommande aux habitants des régions concernées de prendre les précautions nécessaires.