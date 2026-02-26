Des ponctions entre 100 000 et 300 000 contre les enseignants grévistes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des enseignants grévistes ont constaté, ce mercredi 25 février 2026, des ponctions drastiques sur leurs salaires du mois. Dès l’ouverture de la plateforme Solde, la stupéfaction a laissé place à la colère. « Les retenues pour faits de grève s’élèvent, selon plusieurs sources syndicales, à des montants compris entre « 100 000 et 200 000 F CFA ».

Les prélèvements, qui correspondent aux jours de débrayage observés lors des récents mouvements d’humeur, touchent aussi bien le salaire de base que certaines indemnités. Sur les réseaux sociaux et dans les groupes de discussion professionnels, les témoignages de fiches de paie amputées d’un tiers, voire de la moitié de leur valeur habituelle, se multiplient, provoquant une onde de choc dans les salles de classe.

L’application de ces retenues marque un durcissement de la position de l’État face aux syndicats d’enseignants. Si la loi permet l’application du principe du « service fait », la rapidité et l’ampleur des ponctions sont perçues par les organisations syndicales comme une tentative de cassage du mouvement social. Les leaders syndicaux, qui ne s’attendaient pas à des montants aussi élevés, ont déjà commencé à se concerter pour apporter une réponse à ce qu’ils qualifient de « provocation financière ».