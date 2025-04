Des prisonniers du Camp Pénal en grève de la faim

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce lundi 8 avril 2025, le calme du Camp pénal de Dakar a été perturbé par une grève de la faim sans précédent. Un certain nombre de prisonniers a choisi de ne plus se nourrir afin de protester contre ce qu’ils décrivent comme un abandon judiciaire et des conditions de détention inhumaines. Une situation qui, d’après leurs déclarations, perdure depuis plus de dix ans. Ils déplorent des conditions de détention préoccupantes, l’ambiance tendue avec l’administration pénitentiaire, les longues détentions…