Désormais, le Conseil des ministres se tiendra chaque 15 jours du mois

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé mercredi, lors du Conseil des ministres, que la mise en œuvre optimale de l’Agenda national de transformation nécessite une évaluation systématique des politiques publiques et un suivi rapproché du travail gouvernemental.

A cet effet, il décide d’organiser, tous les quinze (15) jours, des séances de revue des performances gouvernementales. Dès lors, le Conseil des Ministres se tiendra une semaine sur deux, pendant une période, pour renforcer la culture d’évaluation des impacts de l’action du Gouvernement. Dans cet esprit, il demande à chaque membre du Gouvernement de procéder à l’évaluation des directeurs généraux et directeurs des entités placées sous sa responsabilité, tutelle ou contrôle.

Il indique au Ministre de l’Intérieur la nécessité de veiller à l’évaluation de l’action des chefs de circonscription administrative et au Ministre des Affaires étrangères celle des chefs de mission diplomatique ou consulaire. Le Chef de l’Etat demande également au Ministre des Collectivités territoriales de réfléchir, avec les acteurs de la décentralisation, sur un dispositif pertinent d’évaluation des maires et présidents de conseil départemental.