Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
fonds monetaire international FMI

DETTE DU SENEGAL : Le FMI pourrait accorder une dérogation avant 2026

4 octobre 2025 Economie

Le Conseil d’administration du FMI s’est penché sur la question de la dette « cachée » du Sénégal, mais a reporté le vote d’une dérogation indispensable pour débloquer de nouveaux financements.

Selon walf-groupe.net, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a tenu une réunion ce vendredi consacrée à la situation financière du Sénégal. L’affaire sensible de la dette dite « cachée » figurait à l’ordre du jour, mais l’institution a choisi de ne pas procéder au vote d’une dérogation cruciale permettant au pays d’accéder à de nouveaux financements.

D’après l’agence Reuters, qui cite des sources proches du dossier, le Sénégal n’aurait pas encore rempli certains critères exigés pour l’examen formel de cette dérogation. Or, celle-ci est indispensable pour lever les restrictions actuelles et ouvrir la voie à de nouveaux programmes d’aide.

Bien que le vote ait été ajourné, les discussions progressent, rapporte toujours Reuters. L’hypothèse d’une décision favorable d’ici la fin de l’année reste possible, mais nécessitera une nouvelle réunion officielle du Conseil d’administration, dont la date n’est pas encore fixée.


Un porte-parole du FMI a confirmé que la rencontre de ce vendredi visait surtout à informer les administrateurs des évolutions de la situation sénégalaise et à définir les prochaines étapes, notamment le lancement imminent de discussions sur un nouveau programme soutenu par l’institution de Bretton Woods.

Tags

Vérifier aussi

Moussa Bocar 

L’étau se resserre autour de Me Moussa Bocar Thiam

Le ministre des Télécommunications voit l’étau judiciaire se resserrer. Alors que des réquisitions ciblent son …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved