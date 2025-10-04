DETTE DU SENEGAL : Le FMI pourrait accorder une dérogation avant 2026

Partager Facebook

Le Conseil d’administration du FMI s’est penché sur la question de la dette « cachée » du Sénégal, mais a reporté le vote d’une dérogation indispensable pour débloquer de nouveaux financements.

Selon walf-groupe.net, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a tenu une réunion ce vendredi consacrée à la situation financière du Sénégal. L’affaire sensible de la dette dite « cachée » figurait à l’ordre du jour, mais l’institution a choisi de ne pas procéder au vote d’une dérogation cruciale permettant au pays d’accéder à de nouveaux financements.

D’après l’agence Reuters, qui cite des sources proches du dossier, le Sénégal n’aurait pas encore rempli certains critères exigés pour l’examen formel de cette dérogation. Or, celle-ci est indispensable pour lever les restrictions actuelles et ouvrir la voie à de nouveaux programmes d’aide.

Bien que le vote ait été ajourné, les discussions progressent, rapporte toujours Reuters. L’hypothèse d’une décision favorable d’ici la fin de l’année reste possible, mais nécessitera une nouvelle réunion officielle du Conseil d’administration, dont la date n’est pas encore fixée.

Un porte-parole du FMI a confirmé que la rencontre de ce vendredi visait surtout à informer les administrateurs des évolutions de la situation sénégalaise et à définir les prochaines étapes, notamment le lancement imminent de discussions sur un nouveau programme soutenu par l’institution de Bretton Woods.