Deux ans ferme pour les policiers accusés d’avoir volé 200 millions FCFA à deux Maliens

Les neuf policiers accusés d’avoir volé 200 millions de francs CFA à deux Maliens ont été jugés devant devant le tribunal de Pikine/Guéduawaye, ce mardi 27 mai. Ils ont été reconnus coupables de vol en réunion, abus d’autorité et association de malfaiteurs. Ils écopent deux ans de prison ferme.

D’après L’Observateur, qui donne l’information, leur sentence est assortie de l’obligation de verser solidairement aux parties civiles la somme de 300 millions.Les mis en cause ne reconnaissent pas les faits. Mais leurs dénégations n’ont pas convaincu le procureur, qui avais requis trois ans, ni le juge donc.L’affaire remonte à juillet 2024. Prétextant une opération anti-drogue, les neuf policiers, avec à leur tête leur chef, Abdoulaye Diaw alias «Baye Fall», avaient intercepté dans la circulation deux commerçants maliens transportant à bord de leur véhicule la somme de 650 millions de francs CFA.

Ils arrêtent ces derniers, les conduisent dans un endroit isolé, loin des regards indiscrets, et leur réclament, en contrepartie de leur libération, une partie des fonds qu’ils transportent. Les discussions durent toute la nuit. Les Maliens refusent. Ils sont embarqués, accusés de blanchiment de capitaux. Les fonds sont saisis et déposés au poste. Mais lors du comptage de l’argent, les commerçants signalent un trou de 200 millions de francs CFA.

Ne disposant pas de preuve contre les Maliens et, surtout, trahis par des images de vidéosurveillance où ils apparaissent transportant des sacs remplis de billets de banque autres que ceux déposés au commissariat, les neuf policiers seront arrêtés et envoyés plus tard en détention préventive.

L’enquête révélera que les deux commerçants étaient blanc comme neige. Ils ont d’ailleurs été relaxés par le tribunal de Pikine/Guédiawaye tandis que les neuf policiers devront encore passer un peu plus d’un an derrière les barreaux.