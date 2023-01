Diamniadio : Le Parc des Technologies Numériques bientôt opérationnel

Le Président d’OPTIC (Organisation des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication), Monsieur Antoine NGOM et les membres respectifs de cet organisme ont effectué une visite de chantier du Parc des Technologies Numériques le jeudi 29 décembre 2022.

Cette forte délégation de plus d’une vingtaine d’entreprises évoluant dans le secteur de l’écosystème numérique a été accueillie par le Coordonnateur du PTN, Bassirou Abdoul BA et son équipe en faisant une visite bien détaillée des différentes composantes de ce joyau pendant trois tours d’horloge à savoir le data center, les trois tours de bureaux, le centre d’innovation, le centre BPO, le centre d’études et de recherche, le centre de production audiovisuelle, l’aménagement extérieur….

A chaque étape de la visite, une séance de discussions a été tenue pour répondre aux éventuelles questions relatives aux secteurs d’activités des entreprises et la possibilité de leur installation dans le Parc. Portant la voix de la délégation, le Président d’OPTIC s’est dit impressionné de l’envergure du Parc et de l’état d’avancement des travaux étant donné qu’il était présent lors de la cérémonie du lancement des travaux le 30 décembre 2019 et malgré le contexte défavorable de la conjoncture économique et ses effets sur les grands travaux depuis la pandémie Covid-19.

Dans ses propos, il explique ses impressions et dit : « Nous avons procédé avec les entreprises du numérique du Sénégal à la visite du PTN. C’est notre seconde visite trois ans presque jour pour jour au lancement des travaux. Ce Parc, qui fait partie du dispositif mis en place par l’État du Sénégal, a pour principaux bénéficiaires les entreprises du secteur privé. Nous y avons été associés depuis la conception, c’est un instrument pour lequel on valide le contenu pour pouvoir accompagner les entreprises sénégalaises étant membre du comité de pilotage.

Toutes les entreprises qui ont fait partie de cette visite ont manifesté leur satisfaction de voir cet instrument vraiment proche du lancement opérationnel qu’on attend tous espérant s’y installer courant 2023. Cet instrument nous permet de prendre en charge les principales contraintes des entreprises et également de relever leurs défis. Je crois que le Sénégal avec le PTN peut montrer une véritable vitrine numérique de très haute facture. Il y a beaucoup de pays qui avancent aujourd’hui dans le domaine du numérique, nous aussi grâce à cet instrument comme le PTN, pour faire que le Sénégal soit un leader du numérique en Afrique. Je crois que cela est possible avec le PTN qui est piloté par Monsieur Bassirou Abdoul BA que je félicite pour le travail extraordinaire qu’il est en train de faire ».