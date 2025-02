Diomaye lance le « New Deal Technologique » d’un coût de 1105 milliards FCFA

Partager Facebook

Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé, lundi à Diamniadio, le « New Deal Technologique » (NDT), une stratégie nationale ambitieuse visant à accélérer la transformation numérique du Sénégal et en faire un moteur clé du développement économique et social.

Le centre de conférences internationales de Diamniadio, situé à une trentaine de kilomètres de Dakar, est à son comble ce lundi. Annoncé il y a un mois par Bassirou Diomaye Faye lors de la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP), le « New Deal Technologique » vient d’être lancé et marque le début d’une nouvelle ère pour le pays ouest-africain.

Avec un investissement total de 1105 milliards de FCFA, dont 950 milliards déjà identifiés dans le budget, ce projet s’inscrit dans l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050 des nouvelles autorités souverainistes, constituant un tournant décisif dans la modernisation digitale du pays.

Le président Faye a souligné que cette stratégie découle d’une vision claire et volontariste pour faire du numérique un levier de développement. « Nous devons sécuriser nos infrastructures, protéger nos données critiques et encourager l’émergence de champions nationaux capables de rayonner à l’international », a-t-il déclaré.

Dans un monde où le numérique est devenu un « levier incontournable », il est essentiel pour le Sénégal de redéfinir ses priorités en misant sur l’innovation et la technologie afin d’assurer un avenir prospère à ses citoyens, a-t-il souligné, notant que la digitalisation des services publics représente une priorité absolue.

Le New Deal Technologique repose sur quatre axes majeurs : renforcement des infrastructures numériques, digitalisation des services publics, développement de l’économie numérique et positionnement du Sénégal comme un hub technologique régional.

A travers ces nouvelles orientations, le Sénégal prévoit de sécuriser ses réseaux de télécommunications, améliorer les capacités de stockage et garantir un meilleur contrôle des flux de données.

L’objectif est aussi de simplifier les démarches administratives en mettant en place un guichet unique citoyen et une identité numérique universelle, facilitant ainsi l’accès aux services pour tous les Sénégalais.

En outre, le gouvernement ambitionne de former 100.000 diplômés et 5000 experts certifiés par an, de labelliser 500 startups et de créer 350.000 emplois directs et indirects dans le secteur du numérique.

A travers le quatrième axe, l’ambition passera par l’attraction des investissements et le renforcement des synergies entre les entreprises technologiques locales et internationales.

L’objectif global de ce projet, qui sera mis en œuvre jusqu’en 2034, est d’atteindre une contribution du numérique à 15 % du PIB, en réformant la gouvernance du secteur et en garantissant un accès numérique équitable, notamment dans les zones rurales.

Grâce au NDT, des solutions concrètes seront mises en place, notamment l’accès universel à Internet, une identité numérique unique et un guichet unique citoyen, destiné à simplifier les interactions avec l’administration. Cette transformation vise également à réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales, tout en renforçant la transparence et l’efficacité de la gouvernance publique, a rappelé le chef de l’Etat. Il a aussi indiqué que l’accompagnement des entreprises locales et des établissements universitaires sera une priorité pour favoriser l’innovation et l’émergence de champions nationaux capables de rayonner au-delà des frontières.

Selon Isidore Diouf, directeur général de Sénégal Numérique SA, le NDT est le fruit d’un travail collaboratif, enrichi par plus d’un millier de contributions et plusieurs ateliers. Il a insisté sur l’importance d’infrastructures solides et d’une réglementation adaptée pour combler l’écart avec les grandes économies numériques.

Le secrétaire général du ministère des Communications, Mamadou Seck, a précisé que la digitalisation permettra de lutter contre la corruption, renforcer la transparence fiscale et améliorer la productivité économique. Son collègue Mohamed Diaby a mis en avant l’enjeu de la cybersécurité et la nécessité d’un cadre sécurisé face aux cybermenaces.

De plus, un Conseil national du numérique, composé de 20 experts et rattaché à la Primature, sera chargé du suivi et de l’orientation stratégique du projet.

« Faisons du NDT un moteur de progrès, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l’Afrique », a conclu le président Faye, appelant les partenaires techniques et financiers à soutenir cette dynamique.