Diourbel : Le bilan de l’explosion de l’usine est passé à sept (7) morts

L’incendie de l’usine de la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (Star) de Nébé Sérère continue d’occuper le devant de l’actualité avec un bilan qui n’arrête pas de s’alourdir. Un autre blessé grave interné aux soins intensifs à l’hôpital Heinrich Lubke de Diourbel a succombé à ses blessures ce dimanche matin. Ce qui porte actuellement le bilan à sept (7) décès, selon notre source.

C’est une situation qui fait peur. Après 1 puis 4 morts, le bilan de l’explosion de la chaudière la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (Star) ne cesse de s’alourdir, passant à 7 morts. Il reste encore deux personnes en vie, mais en soins intensifs. C’est une situation qui fait peur, car toutes ces personnes décédées dans l’explosion de la chaudière de la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (Star) à Nébé, dans le département de Diourbel (Centre), avaient été transférées à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff et à l’hôpital Principal de Dakar. Alors que huit autres personnes étaient prises en charge au Centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel.

Il y a quelques jours, un expert médical regrettait l’absence d’unités de prise en charge des grands brûlés qui a retardé la prise en charge des malades. Ce service n’est même pas prévu à l’hôpital Khadimoul Khadim, qui a été inauguré il y a quelque temps. Il faut savoir que l’explosion a fait d’énormes dégâts. Le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ, a promis aux promoteurs et responsables de l’usine, un appui de l’Etat, sans autre précision, avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités et élucider les causes de cet incident.

Construite à Nébé, un village situé dans la commune de Tokki-Gare, l’usine Star, spécialisée dans le raffinage d’huile d’arachide, a démarré ses activités en juin 2021. L’explosion de la chaudière de cette usine a provoqué dès sa survenue, un mort et neuf blessés.