Diplôme d’Executive Master of Science en Géopolitique et Géo-économie : Christian André DIADHIOU distingué à HEC Paris

C’est une belle consécration académique pour notre compatriote Christian André DIADHIOU. Il a réussi avec brio un Executive Education de 18 mois à HEC Paris, en partenariat avec l’Université Polytechnique Mohamed 6 du Maroc. Et il a obtenu ce diplôme avec un niveau d’excellence très élevé, sur des problématiques liées à la géostratégie, à l’analyse des risques, les relations internationales, les dynamiques économiques internationales, les questions d’intégration, etc. Sa thèse professionnelle, qui a porté sur les Défis Énergétiques, a obtenu la plus haute mention académique « A-Excellent ».

Il faut savoir que l’Executive Master of Science en Géopolitique et Géo économie de l’Afrique Émergente fait partie de la famille des formations pour Cadres et Dirigeants d’entreprises de l’Executive Education de HEC Paris classé numéro 1 mondial des formations Executive par le Financial Times 2024. D’après nos informations, ce natif de Ziguinchor et bachelier au début des années 2000 du Lycée Djignabo, a roulé sa bosse en Europe et aux États-Unis dans différentes entreprises avant de rentrer en Afrique. Il occupe actuellement une position de Régional dans une Multinationale du Oill&Gas, couvrant un périmètre d’une dizaine de pays en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, et basé à Dakar. Une belle performance.