Dodel : Djibril Diaw et ses camarades demandent Macky Sall de regarder le rétroviseur

Un poste de responsabilité dans le gouvernement de Macky Sall s’est ce que demandent des responsables politiques située dans le département de Podor dans la communauté rurale de Dodel. Ces alliés du chef de l’Etat réclament leurs parts dans la victoire de Benno au nord du pays. Une victoire dans laquelle Djibril Diaw a bien participé dans cette partie du Sénégal malgré les efforts des leaders .

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la localité de Dodel et alliés du chef de l’Etat réclament leur part du gâteau après leur partition sur la victoire de la coalition durant les précédentes élections. Comme récompense un poste de responsabilité dans le gouvernement de Macky Sall, c’est ce que demande Djibril Diaw, un responsable politique du département.

Selon Djiby Diaw, cette partie de Podor a participé à l’écrasante victoire de Benno Bokk Yakaar dans le Fouta mais malgré leurs efforts, les leaders de la localité de Dodel sont laissés en rade , aucun poste n’a été servi pour les fils de cette localité. Dans sa requête, ce fils du Fouta n’a pas manqué de saluer la volonté du chef de l’Etat et le travail abattu pour désenclaver.

En terme de réalisation, la construction de certaines infrastructures ont permis de réduire la souffrance des habitants de cette partie du Sénégal surtout en terme la circulation des personnes et biens entre Dodel et Dakar. Sur ce, il a cité l’exemple des des autoponts entre les communes de Podor car celles-ci ont facilité un rapprochement entre les villages et les grandes villes », a fait savoir Djibril Diao