Dr Mamadou Saliou Diallo: »Le bilan de Mariama Sarr à la tête de la Mairie de Kaolack a été on ne peut plus élogieux… »

Face aux attaques répétitives dont Madame le ministre Mariama Sarr fait l’objet depuis un certain temps, le Dr Mamadou Saliou Diallo sort enfin de sa réserve. Celui qui a longtemps collaboré avec l’ex-édile de la Ville de Kaolack, vante ses réalisations au niveau de cette institution municipale et, non sans, demander à ses détracteurs de ne pas nier l’évidence: »Je suis de cette trempe de personnes qui sont mieux placées pour parler des actions de Madame Mariama Sarr au niveau du Conseil municipal de Kaolack. Dès son élection à la tête de la Mairie, elle m’avait chargé de procéder à un recrutement suivant les règles de la transparence. On a commencé par assainir, d’abord, les caisses de la Mairie en élaguant beaucoup de scories. On avait remarqué des gens qui ne travaillaient plus au niveau de l’institution et qui continuaient, pourtant, de percevoir de salaires. Après un diagnostic clair fait sur des bases légales et sans parti pris, on a recruté des jeunes sans aucune coloration politique. Pour vous dire que ceux qui critiquent, aujourd’hui, Madame le ministre Mariama en disant qu’elle n’a pas de base politique à Kaolack ne disent pas la vérité. Son bilan à la tête de la Mairie est on ne peut plus élogieux « , a dit le Directeur Général de l’Office National des Pupilles de la Nation. M.Diallo, de poursuivre : »

Kaolack a pu bénéficier des projets et programmes phares du Président de la République grâce à la vision éclairée et à l’entregent de Madame Mariama Sarr. Voilà une dame qui fait plus de sillage que de remous. Si le PROMOVILLE,le FERA et le PACASEN sont présents à Kaolack, c’est par ce que la municipalité a répondu à tous les critères d’éligibilité. En quittant cette Mairie, Mariama Sarr avait déjà lancé les travaux de 6 postes de santé, la fermeture des caniveaux au niveau de la Ville et la construction d’un centre d’Etat civil. L’impact des inondations dans Kaolack a drastiquement baissé dans divers quartiers comme Médina Baye, Médina Mbaba, Thioffack,

Touba Ndorongue, Gawane, Khakhoum, etc. Tout cela a été rendu possible grâce aux efforts du Ministre Mariama Sarr.

Au terme de son intervention, le Dr Diallo, de faire remarquer: » Le Ministre Mariama Sarr est une véritable bête du social. Dans le souci de pousser les femmes de Kaolack à s’automiser, elle a sorti ses propres moyens et a, aussi, cherché des canaux pour pouvoir les financer afin de les conduire vers la voie de l’autonomisation. Moi , personnellement, je m’étais impliqué pour la réussite de cette politique sociale calquée sur la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. A Dialagne, Médina Baye, Koutal, Ngane, Gawane, Thioffack, etc, des financements ont été octroyés. Les jeunes ont également été accompagnés .

Sur un autre registre, plus de 400 lampadaires ont été achetés sur fonds propres pour l’électrification de la capitale du Saloum. Sur le côté purement administratif, beaucoup de jeunes et, notamment, ceux originaires de Kaolack ont été intégrés dans la Fonction Publique par Madame Mariama Sarr.