Drame à Kahone : Une fillette de 5 ans tuée avec une barbarie sans nom

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

D.Sow, l’horrible décapitation

Hébergé par la famille de la victime depuis deux semaines, Lamine Sall, la trentaine, a enlevé l’enfant en pleine nuit alors qu’elle dormait dans la chambre de ses parents.

Il a conduit D.Sow dans un bâtiment avant de la déshabiller et de la déc@piter froidement; le légiste confirme une « amputation traumatique de la tête (déc@pitation) et une plaie traumatique thoraco-abdominale profonde en position médiane ».

En cause, après son abominable crime, Lamine Sall a tenté d’ouvrir la cage thoracique de la jeune victime pour récupérer… le coeur.

Le mis en cause arrêté à la gare de Nioro alors qu’il tentait de prendre la fuite.

Libération