Drame à Keur Ngalgou : Un professeur se jette dans un puit

La brigade de proximité de Ndindy, relevant de la compagnie de gendarmerie de Diourbel, a été alertée le mercredi 21 janvier d’un cas de suicide dans la commune de Keur Ngalgou. Sur les lieux du drame situés à environ 13 km, les gendarmes ont constaté le corps sans vie d’un enseignant au fond d’un puits. La victime a été identifiée au nom de Mamadou A. G., âgé de 42 ans, professeur d’histoire-géographie au collège d’enseignement moyen (CEM) de Keur Ngalgou. Il laisse derrière lui une épouse et un enfant.

Des troubles de comportement antérieurs

D’après le témoignage de son beau-frère, le défunt était sujet à des troubles de comportement. Mamadou A. G. se plaignait de maux de tête récurrents. Il lui arrivait aussi de s’isoler et d’exprimer des propos laissant transparaître une inquiétude quant à son état de santé, notamment lorsqu’il confiait à sa femme la garde de leur enfant.

Le jour du drame, à la fin de ses cours, le professeur a quitté le CEM et s’est dirigé vers un puits situé à proximité. Des témoins indiquent qu’il y a déposé son sac avant de se jeter volontairement à l’intérieur du puits. Au moment du constat, le sac a été retrouvé près des lieux, selon des sources de Seneweb.

Le corps sans vie de l’enseignant a été repêché par les sapeurs-pompiers puis déposé à la morgue de l’hôpital régional de Diourbel. Une enquête a été ouverte.

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ