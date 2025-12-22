Drame conjugal : Une plainsanterie qui vire au meurtre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un commerçant spécialisé dans la vente de portables, a accidentellement tué son épouse avec l’arme achetée quelques jours auparavant. La balle a atteint son épouse Binetou Guèye (33 ans) en pleine tempe, la tuant sur le coup. L’époux aurait ensuite tenté de se suicider.

On ne plaisante jamais avec une arme à feu. A Keur Mbaye Fall, c’est tout le quartier qui est en émoi. Dans les rues, les grand’places et dans les familles, les commentaires sont allés bon train pendant tout le week-end. Là-bas, un rappel vient en boucle dans les discussions. «On ne joue pas avec une arme à feu.» Pour faire peur à son épouse, P.M. Diop a braqué son pistolet sur elle, sans se douter que la balle allait partir. Un incident qui a brisé la vie des époux, mariés depuis quatre années.

La vie du couple bascule ce samedi en fin d’après-midi. Alors que le crépuscule avait fini de jeter ses tentacules sur Keur Mbaye Fall, P.M. Diop reçoit la visite d’un ami et se retire avec lui sur la terrasse pour lui montrer ses moutons. Tous les deux vont rester à l’enclos des heures durant pour admirer les moutons et boire du thé préparé et servi par l’épouse, Binetou Guèye, restée dans sa chambre, au rez-de-chaussée. La nuit est déjà tombée sur Keur Mbaye Fall lorsque l’ami prend congé, laissant le couple dans l’intimité de leur chambre.

Homicide involontaire ou meurtre ?

Pour l’heure, seul le déroulé des faits tel que raconté par l’époux, qui assure avoir d’abord visé le miroir et le téléviseur, demeure. Si l’enquête confirme cette version, P.M. Diop pourrait tomber sous le coup de l’homicide involontaire et du délit de détention d’arme à feu sans autorisation. Seulement au lendemain de la tragédie, une version contradictoire commence à émerger. Des membres de la famille de la défunte épouse qui se sont épanchés sur les réseaux sociaux, remettent en doute la thèse de l’accident. En attendant les conclusions de l’enquête, P.M. Diop a été placé en garde à vue, rapporte L’OBS