Ecroué, Doudou Coulibaly jugé en flagrant délit lundi

L’arrestation du journaliste fait suite à une plainte introduite par le procureur après des propos qu’il aurait tenus à l’encontre du Premier ministre, Ousmane Sonko, et du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Doudou Coulibaly est poursuivi pour offense à un chef d’État étranger, offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État du Sénégal et injures.