Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
doudou coulibaly

Ecroué, Doudou Coulibaly jugé en flagrant délit lundi

21 août 2025 Société

Le journaliste Doudou Coulibaly a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République à l’issue de son déferrement. Il devra comparaître lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits, a indiqué son avocat, Me Aboubacry Barro.
Ce dernier a salué la décision du parquet d’orienter l’affaire vers la juridiction des flagrants délits, plutôt que de saisir un juge d’instruction.

L’arrestation du journaliste fait suite à une plainte introduite par le procureur après des propos qu’il aurait tenus à l’encontre du Premier ministre, Ousmane Sonko, et du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Doudou Coulibaly est poursuivi pour offense à un chef d’État étranger, offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État du Sénégal et injures.

Tags

Vérifier aussi

kilifeu

Kilifeu : « ce que j’ai dit à Thiat »

Kilifeu, membre du groupe Keur Gui et président du conseil d’administration du Grand Théâtre, a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved