Effondrement à Kaolack : Le bilan passe à 3 morts

6 octobre 2025 Société


L’effondrement d’une dalle survenu, hier dimanche 5 octobre 2025, à Kaolack, au quartier Taba Ngoye, s’est alourdit. Une troisième personnes est décédée au cours de son évacuation à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack. Ce qui porte le bilan à trois morts et sept blessés.

