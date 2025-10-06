Effondrement à Kaolack : Le bilan passe à 3 morts

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’effondrement d’une dalle survenu, hier dimanche 5 octobre 2025, à Kaolack, au quartier Taba Ngoye, s’est alourdit. Une troisième personnes est décédée au cours de son évacuation à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack. Ce qui porte le bilan à trois morts et sept blessés.