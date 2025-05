Effondrement à Touba : Le procureur ouvre une enquête

Partager Facebook

Le Parquet près le Tribunal de grande instance de Diourbel a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire suite à l’effondrement d’un immeuble en construction survenu le dimanche 25 mai 2025, dans la commune de Touba Mosquée. Ce drame, particulièrement tragique, a coûté la vie à onze personnes et fait sept blessés, dont plusieurs sont dans un état critique.

Dans un communiqué publié ce mardi, le Procureur de la République, Amary Ndiaye, a précisé que toutes les dispositions légales et techniques ont été prises afin de faire toute la lumière sur les causes et les responsabilités liées à cette catastrophe. « Les services compétents sont pleinement mobilisés pour mener les investigations nécessaires. », a-t-il assuré.

L’enquête vise à identifier d’éventuelles fautes techniques, négligences professionnelles ou irrégularités administratives ayant pu conduire à l’effondrement du bâtiment. Le procureur a insisté sur sa détermination à ce que justice soit rendue, dans le respect de la loi et de la douleur des familles endeuillées.

Dans son message, le parquet a exprimé sa solidarité aux familles des victimes et adressé des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Cette tragédie a provoqué une onde de choc à Touba et dans tout le pays, relançant les débats sur la sécurité des chantiers, la rigueur dans la délivrance des permis de construire, et le respect des normes architecturales et techniques.