El Hadji Malick Guèye invite Pape Diop à rejoindre Macky 

Le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » vient de lancer un vibrant appel au leader de la Coalition Bokk Gis Gis/ Liguèy. El Hadji Malick Guèye ,un partisan des retrouvailles de la famille libérale, est d’avis que Pape Diop a sa place chez Macky et non dans le camp des pyromanes et autres destructeurs (selon ses propres termes): » Le Sénégal traverse une situation inédite. Aujourd’hui, la décision de l’honorable député Pape Diop va avoir un impact fort dans l’avenir du Sénégal. Je l’invite à venir travailler avec le Président de la République Macky Sall et non à pactiser avec ceux qui tentent de brûler le pays », invite l’ancien député libéral. El Hadji Malick Guèye de donner en exemple Pape Diop : »Pape Diop est un homme d’Etat accompli. Il a eu à gérer des institutions comme l’Assemblée nationale et le Sénat sans aucun reproche. Partout où il est passé, il a laissé des empreintes positives. Il est un exemple de lucidité, de générosité, d’autorité. »

Et il dresse un bilan élogieux du régime en place : »Personne n’a le droit de nier les nombreuses réalisations du Président Macky. Il est un amoureux du Sénégal et on doit tous le soutenir pour l’accomplissement de sa vision futuriste pour le Sénégal ».