Élections HCCT: « And Suxaali Sine Saloum » appelle à une forte mobilisation pour le triomphe des listes de BBY..

Les élections des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT) sont prévues demain dimanche sur l’étendue du territoire national. Ainsi, 12 listes sont en lice. El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué) invite l’ensemble des Conseillers municipaux et départementaux à aller voter massivement pour faire gagner les listes du Président de la République Macky Sall : » Je lance un appel à tout le monde pour sonner la mobilisation afin de relever le défi de la participation à ces élections. J’invite tous les Conseillers municipaux et départementaux du Sénégal et, notamment, du département de Kaolack, à se mobiliser comme un seul homme pour le triomphe de nos listes, celles de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Le régime du Président de la République Macky Sall a beaucoup fait pour le Sénégal. Je dois aussi signaler que toutes les initiatives du Chef de l’Etat sont bénéfiques pour nos populations. Alors, nous devons les soutenir cent pour cent. Notre mouvement » And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » sera aux avant-poste de ce combat », lance l’ancien député libéral El Hadji Malick Guèye.

Articles similaires