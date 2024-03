Elections Présidentielle au Tchad : 10 candidats retenus

Alors que 10 autres ont été rejetés pour défaut des pièces d’Etat-Civil pour la plupart. Le scrutin du 6 mai est déjà contesté par la société civile. Notamment l’organisation Wakit Tama qui pense que les dés sont pipés d’avance et appelle au boycott.

Dix candidatures validées. Et dix autres rejetées. Au Tchad, les participants à la prochaine élection présidentielle, dont le premier tour doit se tenir le 6 mai prochain, sont désormais connus. Parmi eux, le président et le Premier ministre de transition, Mahamat Idriss Déby Itno et Succès Masra, mais aussi l’ancien titulaire de la primature Albert Pahimi Padacké.