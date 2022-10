Élections Présidentielles 2024: Me Abdoulaye Tine sera candidat 

Le leader de l’Union Sociale Libérale (USL) vient de déclarer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. selon les informations Me Abdoulaye Tine, a fait la confirmation officielle ce samedi 22 octobre 2022. c’était en marge d’un petit-déjeuner de presse organisé à cet effet devant l’assistance de ses militants et compatriotes.

Après avoir lancé son parti politique intitulé Union Sociale Libérale « USL » il y a cinq ans, Maître Abdoulaye Tine a tenu à partager avec les sénégalais qu’il compte participer aux élections présidentielles prochaines au Sénégal.

Selon lui , ses motivations dans une dynamique de participer à l’élaboration d’un plan de solutions en vue des énormes préoccupations et difficultés notées auprès des Senegalais. Raison pour laquelle , il serait nécessaire de soulever de nouvelles stratégies et de réhabiliter le milieu politique.

Face à ses militants et à la presse, Me Tine n’a pas manqué de revenir sur la question du troisième mandat très agité ces derniers temps. Selon lui la question du troisième mandat ne doit pas être une source de débat car ce que le président Macky Sall n’avait pas du tout accepté en ses temps d’opposant, les Sénégalais ne vont pas l’accepter et je pense et j’espère bel et bien qu’il ne commettra pas une quelconque erreur visant à toucher à la constitution » dira-t-il.

Selon notre source , Me Tine compte mettre en œuvre ses qualités et compétences au service de son peuple. Avec celle-ci, il espère pouvoir gagner le cœur des sénégalais.