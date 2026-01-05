Elimination du paludisme d’ici à 2030 : Le PNLP déclenche son « Plan Marshall »

Partager Facebook

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ouvre une nouvelle ère dans la riposte sanitaire nationale en lançant ce qu’il qualifie désormais de « Plan Marshall pour l’élimination du paludisme ».

Du 5 au 9 janvier 2026, plus de quatre‑vingts experts, chercheurs, responsables sanitaires et partenaires techniques et financiers sont convoqués à un atelier stratégique national pour poser les fondations du Plan National d’Élimination du Paludisme (PNEP) 2026‑2030.

Cette mobilisation sans précédent intervient à un moment charnière, alors que le Sénégal, fort de deux décennies de progrès significatifs, ambitionne d’éliminer totalement la maladie à l’horizon 2030. L’évaluation finale du Plan stratégique national 2021‑2025, présentée le 23 décembre 2025, a confirmé les avancées majeures du pays tout en soulignant les défis résiduels.

Sous la supervision du Comité de Pilotage mis en place par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et appuyé par une Task Force technique, les orientations issues de cette évaluation servent désormais de socle au nouveau cycle stratégique.

Pendant cet atelier de haut niveau, des personnalités de référence telles que l’ancien Coordonnateur du PNLP, le Médecin‑Colonel Bakary Sambou, le Pr Babacar Faye, parasitologue et président du CCPLP, ou encore le Pr Daouda Ndiaye, Directeur du CIGASS, apporteront leur expertise aux côtés des directions techniques du ministère, des régions médicales, de l’Institut Pasteur de Dakar, de l’UCAD, de l’UGB et des partenaires internationaux comme l’OMS, le Département d’État américain, UNICEF, PATH, Speak Up Africa, CHAI, CRS ou Plan International, de l’université Iba Der Thiam de Thies UIDT, le laboratoire d’écologie vectorielle et parasitaire LEVP de L’UCAD, et de l’ESP.

L’objectif est clair : définir la vision nationale, les principes directeurs, les jalons vers zéro transmission, les stratégies prioritaires et le plan opérationnel qui serviront de colonne vertébrale à la lutte antipaludique pour les cinq prochaines années. Le PNLP assume une ambition élevée avec le lancement de ce « Plan Marshall », qui mise sur une intensification massive des interventions, un renforcement du diagnostic et du traitement, une utilisation accrue des données, un ciblage précis des zones résiduelles, une mobilisation communautaire renforcée et une surveillance épidémiologique de haute précision.

« L’élimination n’est plus un horizon lointain, mais une étape concrète et réalisable si le pays se dote d’un cadre stratégique robuste et d’une coordination opérationnelle renforcée », affirme le Coordonnateur du PNLP, le Pr Aliou Thiongane.

L’expert en élimination de l’OMS rappelle pour sa part l’urgence d’accélérer : « Si nous voulons atteindre l’élimination en 2030, il faut viser le statut d’élimination dès 2028. » En réunissant une telle diversité d’acteurs nationaux et internationaux, le PNLP consolide son leadership dans la lutte contre le paludisme et confirme la confiance accordée au Sénégal, reconnu comme un exemple régional.

À l’issue de l’atelier, les contributions des experts seront consolidées pour produire le premier draft du PNEP 2026‑2030, qui sera ensuite soumis aux parties prenantes pour relecture et validation. « Le Sénégal se prépare à franchir un tournant historique dans la santé publique, avec l’ambition forte d’offrir aux générations futures un pays libéré de la menace du paludisme », conclut Pr Thiongane.