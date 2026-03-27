Elle accuse le Pr Seydi et son serviced’avoir tué sa belle-mère et…

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Le juge du tribunal correctionnel de Dakar, en rendant son verdict hier, mercredi 25 mars 2026, dans l’affaire qui opposait le professeur Moussa Seydi à Paulette Rita Xavière Badiane, a condamné cette dernière à 6 mois de prison assortis du sursis pour diffamation. Peine qu’avait requis le parquet lors du procès tenu le 11 mars dernier. Cette prévenue est aussi condamnée à payer la somme de 3 millions de dédommagement au chef de Service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, alors que celui-ci avait réclamé par le canal de ses conseils 300 millions de F Cfa. Le juge a par ailleurs ordonné la publication de ladite décision dans les journaux de la place. Pour rappel, l’enseignante et médiatrice interculturelle à la migration, Paulette Rita Xavière Badiane, accusait ce service que dirige le professeur Seydi d’avoir tué sa belle-mère à la suite d’une erreur médicale. Ce, avant de bénéficier d’une liberté provisoire après son arrestation. À la barre du tribunal, elle avait soutenu s’être exprimée sous le coup de la colère avant de s’excuser. Elle a déclaré qu’elle voulait juste donner sa version des faits aux Sénégalais lorsqu’elle a vu le site internet Pulse publier la version de l’hôpital sur cette affaire.