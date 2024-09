Emigration Clandestine : 70 candidats interceptés entre Kafountine et Bignona

La recrudescence des vagues de migrations ne laisse en rade aucun département du Sénégal. Les jeunes ne désespèrent pas dans leur tentative de rejoindre l’Espagne de manière irrégulière par voie maritime. Cette fois-ci, c’est le département de Bignona (sud) qui est confronté à ce phénomène. En effet, les Forces de défense et de sécurité (Fds) ont intercepté 75 candidats à la Emigration Clandestine.

Ceci intervient dans le cadre d’une opération de sécurisation menée par les Forces de défenses et de sécurité dans ce département du sud du Sénégal. » Ils tentaient de rejoindre l’Espagne à bord de grosses embarcations.17 parmi eux ont été alpagués à Kafountine et les 58 autres ont été arrêtés à Bignona », renseignent des sources sécuritaires au quotidien Libération. Depuis quelques temps, les Fds ont décidé de prendre à bras le corps le phénomène en renforçant et en multipliant leurs efforts dans la sécurisation de la zone Sud.

Pour rappel, le vendredi denier, des candidats à la migration irrégulière avaient été surpris à bord de leur embarcation en haute mer à Kafountine. « Leur pirogue avait quelques soucis. Les Fds alertées, le capitaine du navire a aussitôt réparé la panne avant de lever l’ancre avec les clients et disparaît dans les eaux », ont renchéri les sources sécuritaires.

Interrogé, un habitant de Kafountine a informé que : « Des convoyeurs de migrants sont revenus en force à Kafountine pour s’y installer. Sur place, ils embarquent des candidats vers l’Espagne ou Italie.

Et si l’immigration irrégulière a refait surface encore dans nos localités ,c’est parce que nos frontières maritimes sont toujours poreuses et l’Etat doit multiplier les patrouilles en haute mer et accentuer les surveillances », a-t-il lancé.