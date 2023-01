Emploi dans le secteur moderne : Une hausse de 3,4%

Une hausse du nombre d’employés et de la masse salariale et une baisse des heures travaillées, c’est ce qui ressort de la dernière enquête de l’Ansd sur l’emploi, les rémunérations et les heures de travail au troisième trimestre 2022. «Le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors Administration publique est évalué à 340 656 contre 329 365 un an plus tôt, soit une augmentation de 3,4%. Les rémunérations globales ont également progressé de 3,3% sur la même période. En revanche, les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé ont diminué de 0,8%», indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.

L’augmentation des emplois est, selon l’agence, «consécutive à la progression des effectifs dans le commerce estimée à 12,9%, la construction, 5,6%, et les services, 4,4%».

L’analyse de la répartition du nombre d’employés dans le secteur moderne hors Administration publique, selon le statut dans l’emploi, révèle «une prédominance des permanents au troisième ­trimestre 2022. En effet, 74,0% des employés du ­secteur moderne sont des ­permanents».

Par ailleurs, suivant le type d’activité, il est noté «une prédominance de l’emploi permanent dans la totalité des branches d’activités étudiées». L’Ansd note tout de même, «un recours assez important à des saisonniers dans les activités de l’enseignement représentant 47,6%, de construction, 39,8%, des industries extractives, 39,3%, de fabrication, 37,2% et de soutien de bureau, 35,5%».

La répartition du nombre d’employés permanents suivant la catégorie socioprofessionnelle, «laisse apparaître une prédominance des ouvriers avec un bond de «50,4% dans le secteur moderne hors Administration publique. Ils sont suivis des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés qui représentent 33,0% des permanents. Les techniciens supérieurs et cadres moyens ainsi que les cadres supérieurs sont les moins représentés avec des proportions respectives de 9,4% et de 7,2%».

L’analyse suivant le secteur d’activités montre également, d’après les résultats de l’Eerh, «une prépondérance des ouvriers dans tous les sous-secteurs de l’industrie hormis ceux de «l’électricité et du gaz» et de «l’eau», où il est noté une prédominance des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés avec des proportions respectives de 59,4% et 50%. Par ailleurs, au titre du troisième trimestre 2022, plus de sept employés sur dix, dans la construction (70,4%), sont des ouvriers. De même, dans le secteur du commerce, 44,0% des permanents sont de cette catégorie socioprofessionnelle…».

S’agissant de la répartition des employés permanents selon le sexe, les hommes prédominent, en constituant 74,5% des employés permanents.

Un bond de 3,3% de la rémunération

Analysant la rémunération, l’Ansd relève que «la masse salariale dans le secteur moderne s’est établie à 344,1 milliards de francs Cfa contre 333,2 milliards de francs Cfa un an plus tôt, soit une hausse de 3,3%. Cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans tous les secteurs, en particulier la ­construction qui constitue 8%, ­l’industrie, 5,8%, et le commerce, 3%».

Parallèlement à la distribution des effectifs, note l’Ansd, «une grande partie, c’est-à-dire 91,7% des salaires versés au troisième trimestre 2022 par le secteur moderne, est destinée aux permanents.

Par ailleurs, selon la branche d’activité, une distribution similaire est observée au troisième trimestre 2022 pour la totalité des branches d’activités de l’industrie, de la construction, du commerce et des services. Toutefois, une part assez considérable des rémunérations dans les sous-secteurs de l’enseignement, estimée à 39,7%, de la construction, 24,5%, des services de soutien et de bureau, 20,3%, et de la santé et de l’action sociale, 19,3%, est versée au personnel non permanent».

Un recul de 0,8% des heures de travail

Quid des heures de travail, renseigne l’Agence, «la durée moyenne hebdomadaire travaillée par employé dans le secteur moderne hors Administration publique est estimée à 41,6 heures au troisième trimestre 2022 contre 42 heures au trimestre correspondant de l’année précédente, soit une diminution de 0,8%. Cette situation est imputable au repli des heures hebdomadaires moyennes travaillées dans le commerce évalué à 2,5% et la construction, 1%. En revanche, sur la même période, le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées par employé dans les services et dans l’industrie a progressé de 0,2%».