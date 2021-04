Emploi des Jeunes à Kaolack : Le PJD tire sur Mariama Sarr

Le forum sur l’emploi des Jeunes initié à Kaolack, ce week-end, suscite moult contestations. El Hadji Assane Sall , Coordonnateur des Jeunes du Parti Justice et Développement ( PJD) s’inscrit en faux contre la tenue de cette manifestation. A l’en croire :”Ce forum sur l’emploi des jeunes organisé par Madame Mariama Sarr est inopportun. Le problème de la jeunesse est beaucoup plus sérieux que ça. Cette rencontre est un échec total. Comment parler d’une problématique de l’emploi de cette frange juvénile sans y confier les responsables de la coalition présidentielle au niveau local ? L’Etat n’est pas un jouet. Le Bennoo Bokk Yakaar, les partis alliés comme le PJD de Cheikh Ibrahima Diallo, le Parti Socialiste, l’AFP, les responsables de l’Alliance Pour la République (APR), tous ont brillé par leur absence. En plus, les quatorze Maire du département de Kaolack ont boycotté ce soit- disant forum. Il n’y avait que le Président du Conseil départemental de Kaolack, en l’occurrence, Baba Ndiaye qui est en retraite politique. C’est très regrettable et Kaolack ne mérite pas ces aventuriers politiques”, a lâché le chef de file des jeunes du PJD. Et il poursuit sa diatribe contre le ministre de la Fonction Publique :”Le problème de notre jeunesse est, en grande partie, la résultante de l’ incapacité des maires à l’image de Mariama Sarr à gérer les affaires au niveau local. Elle est d’une ignorance creuse et ne fait rien qui puisse convaincre nos jeunes et, notamment, ceux du Saloum. Elle n’a aucune légitimité pour parler au nom de la mouvance présidentielle. Alors qu’elle était Ministre de la Femme, elle n’avait financé aucun projet de femme comment attendre ce moment pour le faire. Elle n’a réuni un parterre de médiocrités que pour amuser simplement la galerie. Cette bonne dame devrait s’illustrer dans la défense du bilan louable de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Mais, malheureusement, elle veut toujours cacher ses lacunes. Elle ne sait même pas aligner une phrase correcte et c’ est ce qui fait qu’elle ne va pas sur les plateaux de radios et/ou de télévisions .Je pense qu’en politique si on ne peut pas partir, on doit avoir l’élégance de les autres avancer”.