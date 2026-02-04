Emploi des jeunes : Olivier Boucal tend la main au secteur privé pour solutionner le problème

Partager Facebook

Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a lancé un appel vibrant à la mobilisation pour l’emploi des jeunes au Sénégal en marge de la 25e édition du forum du 1er emploi organisé par le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS). Cet événement, qui a réuni des centaines de jeunes et d’entreprises, a été l’occasion pour le ministre de souligner l’importance de l’emploi pour la paix et la stabilité du pays.

Olivier Boucal a indiqué que la mission de son département est de développer l’emploi, et a affirmé, dans ce contexte, que le gouvernement est déterminé à soutenir et à accompagner la jeunesse sénégalaise pour relever le défi de l’employabilité et de l’emploi.

Par ailleurs, Olivier Boucal a salué la vision du président du MEDS, Mbagnick Diop qui, selon lui, a fait de cet événement un rendez-vous annuel pour les jeunes en quête d’expérience professionnelle.

Poursuivant, le ministre dit tendre la main au secteur privé sénégalais pour travailler ensemble à la mise en œuvre des politiques de promotion de l’emploi à travers tout le Sénégal.

Dans cette perspective, il a appelé les jeunes à prendre leur destin en main et à construire un projet professionnel solide. De même, il les a conseillés de relever le défi de l’employabilité et a assuré que l’État est prêt à les accompagner dans cette démarche.

Enfin, Olivier Boucal a invité les structures de formation et de promotion de l’emploi à s’associer avec le MEDS pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Il a appelé à une mobilisation générale pour relever ce défi.

Le Forum du 1er Emploi est un événement annuel qui vise à offrir aux jeunes des opportunités d’emploi et de formation. Cette édition a été marquée par des débats, des ateliers et des rencontres de haut niveau.

El HADJI MODY DIOP