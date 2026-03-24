Emprunt caché de 650 millions d’euros : Le Gouvernement réagit

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Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère des Finances et du Budget, a formellement démenti les informations publiées par le média britannique Financial Times faisant état d’emprunts « en secret » via des « montages opaques ».

Dans une mise au point transmise à la presse, les autorités sénégalaises assurent que l’ensemble des opérations de financement de l’État s’inscrit dans un cadre légal et transparent, défini par la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT). Cette stratégie repose sur une diversification des sources de financement, aussi bien en monnaie locale qu’en devises.

Le ministère précise que les ressources évoquées dans l’article sont mobilisées sur le marché régional à travers des adjudications publiques de titres d’État. Ces opérations, souligne-t-il, sont conformes aux règles de transparence en vigueur et font l’objet de publications régulières.

S’agissant de la participation des investisseurs étrangers, le gouvernement explique qu’ils passent par des opérations de change pour acquérir des titres en FCFA, avant de pouvoir, à l’échéance, reconvertir leurs avoirs en devises, conformément aux pratiques habituelles du marché.

Les autorités insistent sur le fait que ces financements sont intégrés dans le plan de financement de l’État et respectent les plafonds autorisés par les lois de finances. Les opérations réalisées en 2025 s’inscrivent, selon elles, dans une logique de diversification des instruments de financement et ont été conduites dans le respect du calendrier d’émission du Trésor.

Le document souligne également que ces opérations ont été menées en cohérence avec les orientations de la SDMT et dans le cadre de l’autorisation parlementaire issue de la seconde loi de finances rectificative pour 2025.

Enfin, le ministère des Finances et du Budget indique que toutes les opérations de marché figurent dans le plan de financement 2025, partagé avec les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international (FMI), avec lequel des échanges ont eu lieu.