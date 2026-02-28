Enfants exposés délibérément au VIH : L’Unicef inquiète

Partager Facebook

Plusieurs enfants auraient été victimes d’abus sexuels, d’exploitation organisée et d’exposition délibérée au VIH.

L’UNICEF exprime sa profonde inquiétude face aux allégations d’une extrême gravité révélées concernant un réseau présumé d’exploitation sexuelle d’enfants opérant entre 2016 et 2024.

Selon les informations disponibles, des enfants en situation de grande vulnérabilité auraient subi des abus sexuels répétés, des actes de manipulation et de coercition. Les allégations font également état d’une exposition délibérée au VIH, qui aurait été utilisée intentionnellement pour fragiliser les enfants, accroître leur dépendance et renforcer l’emprise exercée sur eux.

Ces faits constituent des violations graves et inacceptables des droits fondamentaux de l’enfant. Ils portent atteinte à leur dignité, à leur intégrité physique et psychologique, à leur droit à la santé et à leur droit à une éducation dans un environnement sûr et protecteur.

Aucun enfant ne doit être transformé en objet d’exploitation ni soumis à la violence. L’UNICEF appelle les autorités compétentes à poursuivre les investigations en cours avec rigueur, indépendance et transparence afin que justice soit rendue aux enfants victimes.

Les enfants concernés doivent bénéficier immédiatement de soins, d’un accompagnement adapté et d’un soutien de long terme. L’UNICEF appelle également à éviter tout amalgame ou stigmatisation liés au VIH. Les enfants exposés ou vivant avec le VIH doivent être protégés contre toute discrimination et recevoir des soins dans la dignité.

L’UNICEF réaffirme son engagement aux côtés du Gouvernement et de ses partenaires pour renforcer les systèmes de protection de l’enfance, faire progresser la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs et garantir que chaque enfant puisse grandir en sécurité, dans la dignité et le respect de ses droits.