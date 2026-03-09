Entre visites et activités sociales à Kaolack: le week-end marathon de Fadilou Këita (Pastef)

Partager Facebook

Dans le cadre de ses activités politiques et sociales à Kaolack, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations

(CDC), M.Fadilou Keïta, par ailleurs, responsable politique du parti Pastef à Kaolack, a pris part à plusieurs initiatives les 7 et 8 mars 2026.

Le samedi 7 mars, en prélude à la Journée internationale des droits des femmes, une formation destinée aux femmes sur la fabrication de savon liquide et d’eau de Javel a été organisée par la cellule de Darou Ridwane sous la coordination de Yacine Diop, Coordonnatrice de Pastef dans ladite localité. À cette occasion, le Directeur Général de la CDC a pris part à la cérémonie de clôture. Ainsi, il a rappelé les principes du parti PASTEF tout en mettant en exergue le rôle important que jouent les femmes au sein de la dite formation politique. Il en a aussi profité pour encourager les femmes à se structurer en groupements afin de bénéficier d’un accompagnement adéquat.

Dans la soirée, M.Këita a également pris part au « Ndogou » suivi d’un panel organisé par la Cellule Pastef de Fass Cheikh Tidiane, un populeux quartier de Médina Baye et ce, sous la coordination d’Abdou Thiam dont il était l’invité d’honneur. Il y a rappelé les sacrifices consentis par le parti avant son accession au pouvoir et a invité, dans le même temps, les militants à renforcer la mobilisation autour du projet politique porté par le Premier ministre Ousmane Sonko.

La journée s’est poursuivie par un « Ndogou » patriotique et des échanges avec les populations de Sara Nimzatt.

Le dimanche 8 mars, une visite de solidarité a été effectuée à la pouponnière Lamine Coulibaly de Bongré en compagnie, notamment, de Matar Ndao, responsable politique de Pastef à Gandiaye. Cette cérémonie a été clôturée par la distribution de kits alimentaires en faveur enfants pensionnaires de la dite pouponnière.

Au cours de cette même journée, le Directeur Général de la CDC a reçu une délégation du Mouvement des Patriotes du 3ème âge « Magui Pastef » ainsi que celle du Mouvement des « Domou » Daara (MODAP) venues réaffirmer leur soutien indéfectible et leur engagement à accompagner la dynamique politique engagée à Kaolack.

Ces activités ont été clôturées par la distribution de kits alimentaires dans le cadre du mois béni de Ramadanau profit du MODAP départemental, du mouvement « Magui Pastef » de Kaolack et du MOJIP.