Erdoğan adoube Sonko et salue le renforcement des relations entre la Turquie et le Sénégal

Le président turc Recep Tayyip ERDOGAN a affirmé, lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre Ousmane SONKO, en visite officielle à Ankara que les relations avec le Sénégal, un pays qu’il qualifie de « frère et ami » avec un « rôle clé sur le continent africain », ne cessent de s’améliorer.

Vers un partenariat stratégique consolidé

Lors de leur rencontre au complexe présidentiel, les deux dirigeants ont abordé de nombreux sujets de coopération, notamment dans les domaines de l’investissement et du commerce, ainsi que de la sécurité, de la défense, de la lutte contre le terrorisme, de l’énergie, des mines, des transports, de l’agriculture et de la pêche.

Recep Tayyip ERDOGAN a rappelé que les relations entre les deux pays avaient déjà été élevées au rang de partenariat stratégique avec la création d’un conseil de coopération de haut niveau lors de la visite du président Bassirou FAYE en octobre dernier.

Les discussions tenues ce jour ont permis de « consolider la base contractuelle de notre coopération avec les documents qui viennent d’être signés ».

Objectif : 1 milliard de dollars d’échanges commerciaux

Sur le plan économique, le président turc a souligné l’ambition d’augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux nations pour atteindre un milliard de dollars dans une première étape.

Il a également mis en avant la présence de près de 100 entreprises turques au Sénégal, avec des investissements et des projets de construction se rapprochant des 3 milliards de dollars.

La Turquie se dit prête à partager2 l’expertise de ses entreprises pour soutenir l’agenda de transformation nationale du Sénégal, le plan « Sénégal 2050 ».

En matière de défense et de sécurité, M. ERDOGAN a exprimé sa satisfaction face à l’intérêt croissant des pays africains pour les produits de l’industrie de la défense turque et a salué le soutien des autorités sénégalaises dans la lutte contre l’organisation terroriste FETÖ.

Solidarité avec la Palestine : le Sénégal « un exemple »

La situation à Gaza a également été au cœur des discussions.

Le président ERDOGAN a salué la position « courageuse et déterminée » du Sénégal contre ce qu’il a qualifié « d’oppression israélienne ».

Il a affirmé que la solidarité du Sénégal avec le peuple palestinien « est un exemple pour de nombreux pays » et a rappelé que Dakar présidait avec succès depuis 1975 le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien des Nations Unies.

« En tant que deux pays musulmans frères aux opinions similaires aujourd’hui, nous continuerons de nous exprimer sur les plateformes régionales et internationales », a-t-il déclaré, promettant de poursuivre les efforts pour que « le génocide à Gaza prenne fin » et que les responsables soient traduits en justice.